Waalwijks college wijst kritiek van de hand: ‘wel oog voor overlast Loeffstraat’

Heeft De Voorste Venne toekomst? Ja, maar er moet wel geld bij

8:53 DRUNEN - Het in financieel zwaar weer verkerende De Voorste Venne in Drunen kan een prima functionerend cultureel centrum worden, ook op de gewenste ‘schaal van Heusden’. Maar dan moet de gemeente wél met een duidelijker visie én meer geld over de brug komen. De huidige drie ton subsidie is te weinig. Én er moet een nieuw bestuur komen. Dat concludeert en adviseert bureau BMC.