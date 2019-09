Waalwijks deurbelbedrijf licht honderden mensen op, eigenaar reageert woedend bij Opgelicht!?

Ze dachten een deurbel gekocht te hebben met een camera, waarmee ze de mensen aan de deur op hun telefoon konden bekijken. Na een paar weken kregen ze de slimme deurbel echter nog altijd niet geleverd. De bijhorende website Ringdong.nl was plotseling uit de lucht en ook telefonisch was er niemand bereikbaar.

Woedend

In de uitzending van maandagavond werd de eigenaar van de webshop geconfronteerd met de klachten van de klanten. Daar bleek de oprichter van de zaak geen zin in te hebben. Hij wilde geen antwoord geven op de kritische vragen. Toen hij de camera zag ging hij door het lint en dreigde hij de cameraman te slaan.

Huis kwijt

Het blijkt dat ook die nieuwe eigenaar is opgelicht, zo ontdekte Opgelicht?! na een telefoontje. Hij kocht het 'winstgevende’ bedrijf - zoals het hem werd aangeprezen - voor duizend euro. Maar nadat de klachten binnenstroomden, bleek het een flinke kat in de zak. Hij bleef achter met een schuld van 15.000 euro en is inmiddels zijn huis kwijt, zo vertelde hij het programma.

Gedupeerden RingDong

De Facebookgroep voor gedupeerden is opgericht door Maaike van der Aa, ook een slachtoffer van RingDong. Zij deed eind mei een aankoop bij de deurbelverkoper, maar ontving het product nooit. “Nadat mijn eerste aangifte werd afgewezen door de politie - het was volgens hen een civiele kwestie - richtte ik deze groep op. Ik dacht dat er vast nog wel meer gedupeerden waren. Op dit moment telt de groep zo’n 450 leden uit Nederland én België,” aldus Maaike.

Ze verwacht niet dat ze haar geld ooit nog terugkrijgt. “Die hoop heb ik al laten varen, maar wat ik nog veel belangrijker vind is dat de oplichter, de oorspronkelijke eigenaar, gepakt wordt. Hij moet boeten voor wat hij ons allemaal heeft aangedaan. De nieuwe eigenaar is alleen gebruikt als katvanger.”

Aangifte

De oplichtingspraktijken zijn inmiddels ook bekend bij de politie, blijkt uit berichten die gedupeerde klanten in de speciale Facebookgroep delen. Aanvankelijk wees de politie aangiftes af, omdat er mogelijk sprake was van een ‘wanprestatie’, in plaats van oplichting, zo blijkt uit screenshots op de pagina. Inmiddels worden ze wél in behandeling genomen en worden gedupeerden gevraagd om bewijsmateriaal in te leveren. Een woordvoerder van Politie Zeeland-West-Brabant laat woensdagmiddag weten dat de zaak de aandacht heeft van de politie, maar dat ze verder geen uitspraken kan doen in verband met het lopende onderzoek.