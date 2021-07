Waalwijks oudste inwoner viert 105e verjaardag. ‘Hij spelt nog elke dag de krant’

Vrijdagmorgen deed Harrie van Oudheusden zijn ogen open en constateerde tevreden dat hij nog altijd onder de levenden was. Het was zijn verjaardag. Voor de 105e keer alweer. Dus kwam ’s morgens in woonzorgcentrum Antoniushof in Waalwijk burgemeester Sacha Ausems op bezoek om de oudste inwoner van Waalwijk te feliciteren. ’s Middags werd het feest in een zaaltje gevierd met naast familie: koffie met gebak, een broodje. Harrie heeft er volgens zijn dochter Henny Agterberg-van Oudheusden naartoe geleefd. ,,Zijn nicht is ook 105 geworden, vandaar.”