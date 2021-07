Waalwijks transportbedrijf krijgt fikse boete voor dodelijk ongeval waarbij chauffeur stikte onder een lading maïs

Waterschap laat dijken bewaken, regiobewo­ners genieten van hoogwater in de rivier ‘Onze dijken kunnen deze hoogwater­golf prima aan’

19 juli Het water in de rivieren in de regio blijft nog steeds stijgen. Het hoogwater bereikt vandaag dan wel morgen zijn hoogste punt, afhankelijk van de rivier waardoor het stroomt. Reden voor Waterschap Rivierenland om ook nog vandaag in het Land van Altena uit voorzorg de dijken te bewaken. Langs de Waal zijn geen dijkbewakers actief. Al houden regiobewoners zelf ook het hoogwater - uitzonderlijk voor deze tijd van het jaar - nauwlettend in de gaten, vooral uit nieuwsgierigheid.