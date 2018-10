Waalwijks ‘Voor het voetlicht’ wellicht naar september

Waalwijk start proef voor ‘risico-kinderen’: opsporen en helpen

27 oktober Kinderen met gedragsproblemen moeten sneller hulp krijgen. Waalwijk wil de groep 'risico-kinderen’ nu eerst in beeld krijgen. Uiteindelijk moeten deze jongens en meisjes een intensieve begeleiding krijgen, zodat ze niet op het slechte pad raken. De gemeente roept hiervoor een speciaal team in het leven: het Preventief Interventieteam Basisschoolkinderen (PIB). ,,We willen zo voorkomen dat kinderen later afglijden in criminaliteit of op school afhaken”, aldus wethouder Dilek Odabasi-Seker.