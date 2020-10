Waalwijks winkelcentrum Laageinde hoopt op een slager en een drogist

‘Wrakstuk­ken van bommenwer­per Lancaster horen in Veen’

23 oktober VEEN - Adri Burghout van de stichting Oorlogsmonument Verzetsplein in Veen is teleurgesteld over het besluit van het gemeentebestuur van Altena om een deel van de wrakstukken van de Lancaster LM508 bommenwerper die in 2014 in Werkendam zijn geborgen, over te dragen aan het museum Bevrijdende Vleugels in Best. Burghout en zijn stichting hadden die graag in hun oorlogsmuseum in Veen gehad.