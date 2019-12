Waalwijkse Aarts Plastics gaat in zee met investeerder

Aarts Plastics is specialist in het spuitgieten van kunststof verpakkingen voor de cosmetica-industrie, voedingsmiddelenindustrie en de farmacie. Het produceert bijvoorbeeld miljoenen dopjes voor parfumflesjes van merken in binnen- en buitenland. Zo levert het bijvoobeeld ook aan Koninklijke Sanders - bekend van Van Gils- maar ook aan de producent van Azaron muggencreme en cosmeticamerk Oriflame.

Buitenland

Met het kapitaal van Berk kan Aarts Plastics onder andere extra machines kopen om ook in het buitenland meer producten te kunnen afzetten. Huidig directeur Rob Geurts blijft mede-aandeelhouder en drijvende kracht achter Aarts. Hij houdt ook de leiding bij het bedrijf, opgericht in 1943 als leverancier van hakken aan de schoenenindustrie. Geurts stelt tevreden te zijn met de investeerder. ,,Deze samenwerking beidt de mogelijkheid mij verder te bouwen aan het bedrijf.” Aarts heeft nu een omzet van zo'n vijftien miljoen euro.

Berk Partners is een in 1992 opgerichte investeringsmaatschappij. Het heeft via diverse fondsen in tientallen middelgrote Nederlandse ondernemingen geinvesteerd, actief in onder andere de voedingsmiddelenindustrie, maakindustrie en toeleveranciers aan de gezondheidszorg. Berk Partners komt voor uit Berk Holding van Ben Pon, rijk geworden met de import en verkoop van auto's.