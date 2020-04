Waalwijkse auteur beschrijft troost in veertig verhalen

Ze hebben veel gemeen, Inez Lips en Cobi Klappe. Beiden in Vlijmen gewoond, alfa's en gezegend met een fijn pennetje. En beiden hebben verdriet gekend: Inez zijdelings, Cobi heel persoonlijk. ,,Mijn man", zegt Cobi (66), die in Waalwijk woont, ,,is al heel lang manisch depressief. Dat is zwaar, maar troost helpt ons. Troost in de liefde van onze drie kinderen voor hun vader, troost in het mogen uiten van mijn zorgen. Troost draagt ons gezin."