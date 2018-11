Waalwijkse autogigant Van Mossel verwerft belang in VKV Groep

WAALWIJK - De Waalwijkse auto-gigant Van Mossel Automotive Groep heeft een fors belang verworven in de VKV Groep (Van Kerkhof & Visscher Groep). Van Mossel heeft nu een belang van 50 procent in de VKV Groep, een bedrijf met veertien vestigingen in onder andere Tiel en Wijk bij Duurstede. De Autoriteit Consument en Mededinging moet nog goedkeuring verlenen aan de aankoop van Van Mossel.

De bedrijven laten weten dat ze tot overeenstemming zijn gekomen tot een innige samenwerking. Deze nieuwe, zogeheten joint venture, gaat verder als Van Mossel VKV.

Eric Berkhof, algemeen directeur Van Mossel Automotive Groep, noemt de aankoop in de VKV groep van strategisch belang. ,,Hiermee is onze strategie voor Nederland bijna volledig uitgerold. Het gebied overlapt nauwelijks dat van onze andere merken en daarnaast misten we nog de Renault-Nissan Alliance, één van de aller grootste autofabrikanten ter wereld.”

Fusie

De VKV Groep is in 2001 ontstaan uit een fusie tussen Autobedrijf van Kerkhof uit Wijk bij Duurstede en Visscher A.C.G. uit Tiel. De VKV Groep is met 14 vestigingen de grootste Renault, Nissan, Dacia & INFINITI dealer. Met vestigingen van Rotterdam tot Tiel en van Amsterdam tot Gorinchem bestrijkt de VKV Groep vrijwel heel Midden Nederland.