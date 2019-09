Waalwijkse automobilist zonder rijbewijs blijkt onder invloed van drugs en raakt auto kwijt

Agenten zagen 's middags een auto rijden, waarvan bekend was dat de eigenaar geen rijbewijs had. De man werd staande gehouden op de Professor Kamerlingh Onnesweg in Waalwijk. Het was niet de eerste keer dat hij zonder rijbewijs achter het stuur zat en dus nam de politie contact op met justitie. Daarna werd de auto in beslag genomen en weggetakeld. De Waalwijker bleek onder invloed te zijn van softdrugs. De speekseltest gaf een positief resultaat op thc, een werkzame stof in wiet en hasj. De man zal zich op een later moment voor een politierechter moeten gaan verantwoorden.