Waalwijkse bakker Edwin Klaasen haalt duizenden euro's op met broodbakken voor goed doel

Overgesla­gen bermbrand legt schuur Hondenvere­ni­ging Sprang-Capelle in de as

2 juni SPRANG-CAPELLE - Op de Tolweg in Sprang-Capelle heeft zondagmiddag een felle brand gewoed op het terrein van Hondenvereniging Den Dulvert. De brand legde daar een schuur en een flink aantal bamboestruiken in de as. Er raakte niemand gewond.