Waalwijkse bakker heeft coronavirus: ‘We maakten in het begin nog grapjes: Je zult wel corona hebben’

Ieder jaar gaat Edwin Klaasen met zijn gezin en zes andere stellen op wintersport in Ortisei, Noord-Italië. Bij vertrek was dat nog geen risicogebied. ,,Op de terugweg eten we altijd een schnitzel in München", vertelt de Waalwijker aan de telefoon. Dat was afgelopen zaterdag. Toen begon het kuchen al. ,,We maakten nog grapjes: ‘Je zult wel corona hebben.’ ”