Waalwijkse banenmotor mag niet haperen: roep om personeel blijft

WAALWIJK - Het aantal banen in de gemeente Waalwijk blijft de komende jaren fors groeien. Tot 2030 gaat het om zo’n duizend fte, zo is de verwachting. Grote uitdaging wordt om al die vacatures ingevuld te krijgen. De krapte op de arbeidsmarkt vraagt om extra actie van de gemeente.

In Waalwijk is volop bedrijvigheid. Het rapport Economische Verkenning Waalwijk 2021 brengt de economische structuur en arbeidsmarkt van de gemeente in beeld. Ook wordt naar de toekomst gekeken. Welke sectoren gaan hard groeien, en wat voor banen levert dat op?

Tekort personeel

Volgens het college is Waalwijk een banenmotor in de regio. Uit het onderzoek blijkt dat personeelskrapte een belangrijk risico is voor de verdere groei. Nu is er al een tekort aan technisch personeel. En de vraag naar technici blijft alleen maar stijgen. In de zoektocht naar geschikt personeel wil Waalwijk nauwer gaan samenwerken met hbo-opleidingen en universiteiten. Daarvoor zijn al de nodige stappen gezet. Ook maakt de gemeente zich hard voor meer samenwerking tussen bedrijven en mbo-opleidingen in Den Bosch en Tilburg.

Waalwijk gaat de komende jaren nog flink wat bouwgrond uitgeven. Dat betekent fors meer werkgelegenheid. Veel van die honderden extra banen zijn op lbo-niveau. Deze werknemers zijn nu al lastig te vinden. ,,De inzet van arbeidsmigranten zal daardoor onontkoombaar zijn”, concludeert het college. ,,Het is niet vanzelfsprekend dat werkgevers in voldoende mate arbeidsmigranten kunnen vinden.”

Op de achtergrond speelt ook nog het tekort aan goede huisvesting voor deze werknemers. Dat probleem speelt nu al, maar zal een belangrijk aandachtspunt blijven voor de gemeente. Zo zijn de laatste jaren al meerdere grote campussen gebouwd voor de arbeidsmigranten.

Het is volgens de gemeente belangrijk dat Waalwijk een gevarieerd aanbod van bedrijvigheid en banen krijgt. Ze wil daar bij de komst van nieuwe bedrijven ook rekening mee houden. ,,We gaan nadrukkelijk aandacht besteden aan de personeelsvraag”, stelt het college. ,,We willen voorkomen dat we te veel gelijksoortige bedrijvigheid naar onze gemeente halen. Zij vissen namelijk allemaal in dezelfde vijver als het om personeel gaat.”

Allemaal vragen

Speciale aandacht is er ook voor hoogopgeleide werknemers. Zij komen vooral van buiten Waalwijk. Waalwijk hoopt dat meer hoogopgeleiden die hier werken, ook echt in de gemeente gaan wonen. Maar wat is daarvoor nodig? Verder is er een groep die hier wel een huis heeft, maar juist elders een baan. Mogelijk zijn zij te verleiden tot een baan in hun ‘eigen’ gemeente Waalwijk. Het zijn allemaal vragen, waarmee de gemeente aan de slag gaat.

Waalwijk zegt zich op meer sectoren te richten dan alleen logistiek, industrie en groothandel. ,,Techniek en maakindustrie zijn van oudsher belangrijke dragers van onze economie en blijven dat ook de komende tijd”, benadrukt het college. ,,Onze inzet om de schoen- en leerindustrie als belangrijke sector voor Waalwijk te behouden, is daar een voorbeeld van.”

De gemeente gaat nu al aan de slag met de bevindingen en adviezen in het rapport, dat door het bureau BUITEN is opgesteld. Maar ook op de langere termijn, dus na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022, moet iets met de aanbevelingen gebeuren. Het college roept de gemeenteraad daartoe ook op.