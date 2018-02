Waalwijkse Bas (18) verliest ketting met as overleden vader in Oeteldonk

Langstraat krijgt met Pasen eigen versie van de 'Passie'

9:18 WAALWIJK - Gera de Jong, voorzitter van het koor Phonè, heeft een levendige fantasie. Die kan soms midden in de nacht tijdens haar slaap met een briljant idee op de proppen komen, dan is ze klaarwakker. Dat gebeurde ook zo'n twee jaar geleden. Het idee: van The Passion, de landelijke tv-hit van de EO, een regionale versie maken, uit te voeren in Waalwijk: Passie van de Langstraat.