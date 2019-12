Waalwijkse cultuurverenigingen krijgen mogelijk onderdak in 'sportschool’

Wat nou Rudolph? De kerstman heeft negen rendieren! In de Voorste Venne staan die andere acht centraal

12 december DRUNEN - Neil van der Drift Group voert vrijdag in de Voorste Venne de voorstelling It’s not all about Rudolph op. Het idee om ‘de andere rendieren van de Kerstman’ de hoofdrol te geven is een beetje uit de hand gelopen...