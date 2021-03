Waalwijkse gelegenheidsformatie stapt podium op voor eerbetoon aan Golden Earring

WAALWIJK - Twintig jaar geleden stonden Stefan Beijnen en Dik Bon samen op het podium. Vanmiddag om 17.15 uur doen ze dat weer, met de gelegenheidsformatie Radar Live. Via een livestream slingeren ze Radar Love van Golden Earring de wereld in. Als eerbetoon aan Golden Earring, maar ook om mensen uit de muziekwereld een hart onder de riem te steken.

Toen Dick Bon (48) uit Haarsteeg begon met drummen, voerden nummers als ‘When the lady smiles’ en ‘Twilight zone’ van Golden Earring de hitlijsten aan. Dick was fan, vooral van drummer Cesar Zuiderwijk. “Ik wilde Cesar zijn. Het was magistraal wat hij deed. Ik ben The Earring vanaf dat moment gaan volgen en heb de band vaak live zien spelen.”

Schrikken

Het was voor Bon, en met hem veel muziekliefhebbers, dan ook schrikken toen bekend werd dat Golden Earring moest stoppen door de ziekte ALS van gitarist George Kooymans. Hij grijpt het landelijk eerbetoon aan om een gelegenheidsband samen te stellen. Vandaag is om 17.15 uur het nummer ‘Radar Love’ in het hele land te horen: op verschillende radiostations, vanuit carillons in kerken en uit huiskamers. “En via onze livestream dus.”

Quote Wel bijzonder, want ik heb 20 jaar geleden voor het laatst met Stefan opgetreden Dick Bon

,,Het leek me gaaf om ‘Radar Love’ in de lange versie van het album ‘Live’ met een band te spelen. Bassist Mike de Roon van onze band The Southern Blues Explosion is nog meer idolaat van Golden Earring, dus die was meteen enthousiast. Hij kwam met het idee zijn broer Stefan als zanger te vragen. Met onze gitarist Dave de Vaan en Waalwijks beste gitarist Ron van Beijnen was de band compleet. Wel bijzonder, want ik heb 20 jaar geleden voor het laatst met Stefan opgetreden.”

Afzonderlijk repeteren

In de eigen repetitieruimtes hebben de vijf muzikanten afzonderlijk van elkaar ‘Radar Love’ ingestudeerd. Daarbij was er veelvuldig contact via de app om het nummer in de live-uitvoering zo goed mogelijk te ontleden; best een uitdaging. Vanmiddag spelen ze het nummer voor het eerst samen voor de livestream, met belangeloze medewerking van De Mads, Fabulous en Music’scool.

,,We geven dit concert ook als hart onder de riem voor iedereen die in de muziekwereld werkt. Je hoort die mensen niet klagen, maar zij worden keihard geraakt. Radar Live laat vriendschap en verbroedering zien. We gaan knallen voor The Earring, maar ook voor onze muzikale collega’s.” De link naar de liverstream is te vinden op de Facebook-pagina van Radar Live.