Waalwijkse historicus Frans Vercauteren overleden (94)

Vercauteren was een icoon op geschiedenisgebied, zegt burgemeester Nol Kleijngeld, die in zijn beginjaren collega van Vercauteren op het Mollercollege was. ,,Hele generaties hebben les gekregen via zijn geschiedenismethode.”

Vercauteren schreef samen met Anton Adang de leergang ‘Mensen en Machten’ voor uitgeverij Meulenhoff. Dr. Vercauteren was gek op lesgeven. ,,Hij had professor kunnen worden op een universiteit, maar hij bleef tot de laatste dag op het Mollercollege. Hij had zoveel liefde voor het middelbaar onderwijs.”

Vercauteren was niet alleen geïnteresseerd in geschiedenis. De Waalwijker was ook zeer actief in de plaatselijke gemeenschap. ,,Hij is van grote betekenis geweest voor cultureel Waalwijk", zegt Kleijngeld. Vercauteren was mede-oprichter van de openbare bibliotheek in Waalwijk, mede-oprichter van het Centrum voor Muziek en Dans. ,,En zeer actief bij de Heemkundekring.” Daarnaast was de Waalwijker ook politiek betrokken. Tijdens de herindeling was hij voorzitter van het plaatselijke CDA.