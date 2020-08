Waalwijkse Kickers in coronatijd: hoe kun je honkloper uittikken als je hem niet mag aanraken?

Honk- en softbalvereniging Kickers in Waalwijk speelt weer competitiewedstrijden. Sommige aanpassingen in deze coronatijd zijn logisch, andere regels minder. Afstand houden is zo makkelijk niet.

Een gymnastiekbank verwacht je in een gymnastiekzaal. Maar dit vale exemplaar, dat veel betere jaren heeft gekend, staat naast de dug-out van honk- en softbalvereniging Kickers. Weliswaar kan het eerste honkbalteam, dat deze zondagmiddag een wedstrijd speelt tegen het derde van Twins, met een beetje passen en meten makkelijk onder het afdakje gaan zitten, maar de anderhalvemetersamenleving verhindert dat. Vandaar die extra bank.

Bloedfanatiek

Kickers is bloedfanatiek, vooral in de eerste slagbeurt vliegen de ballen bij Twins om de oren. Meer dan eens veren de spelers op als een ploeggenoot de thuisplaat heeft bereikt. Ook na afloop ziet Kickers er gelukkig uit: met 13-9 gewonnen, na vier wedstrijden nog steeds ongeslagen.

Waar de Waalwijkse baseballclub vooral blij mee is: er mag weer worden gespeeld. ,,In het begin van corona dacht ik dat het in mei wel over zou zijn", zegt secretaris Sven van der Toorn. ,,Maar dat was een misrekening. Daarna had ik het gevoel dat de competitie er dit seizoen helemaal uit zou liggen.”

Contributie terugvragen

In de tussentijd probeerde Kickers er maar het beste van te maken. Zo kwam er een online quiz, jeugdspelers mochten knuppel en vanghandschoen naar huis nemen om daar wat te oefenen. Het bestuur wachtte af: hoe zouden de leden reageren? Van der Toorn: ,,We waren bang dat veel jeugd op zou stappen, de ouders de contributie terug zouden vragen. Dat is gelukkig niet gebeurd, anders hadden we een probleem gehad." Al met al: ,,We zijn blij dat we weer aan de slag konden gaan.”

Honk- en softbal is in de regel geen contactsport. Dus weer opstarten na het enigszins luwen van het coronavirus zou niet zo'n probleem zijn. Al was er wel één punt van aandacht: het uittikken van een honkloper. De KNBSB had daar een oplossing voor bedacht: achter elke honk een extra mat.

Wezensvreemd

,,De veldspeler moest die met de bal aantikken", zegt honkballer Jörgen Molijn. ,,Tijdens een oefenwedstrijd merkten we dat het helemaal niet werkte. Het is wezensvreemd. Bovendien moet de scheidsrechter én de honkloper én de veldspeler in de gaten houden. Dat gaat niet. Gelukkig is de bond er snel van afgestapt."

Uittikken mag dus weer. Toch heeft de bond volgens Van der Toorn een paar vreemde regels ingevoerd. ,,Tijdens het spel mag je contact met elkaar hebben, maar ervoor of erna niet."

Het honk- en softballen is later begonnen, daarom heeft de competitie een wat andere opzet gekregen. Zo is de zomerstop behoorlijk ingekort, gooien en slaan de spelers niet in september maar half oktober de laatste ballen.

Kampioen

Ook is de promotie- en degradatieregeling on hold gezet. ,,Voor de laagste klasse, waar wij dus in spelen, geldt dat niet", zegt Van der Toorn. Als Kickers dus zo doorgaat, worden ze kampioen.

Dus op naar de derde klasse. ,,Dat hoeft niet per se. Vorig seizoen pakten we de titel, hebben we er niet voor gekozen om te promoveren. We zijn allemaal wat ouder, de wedstrijden zouden langer duren, je moet meer reizen. Als we nu weer eerste worden, en zelfs met groot gemak, dan moeten we er toch maar eens serieus over nadenken. Het is ook een manier om jezelf in de picture te spelen."