Waalwijkse kinderen leven zich uit met krijt: ‘Thuis een A4'tje, hier de hele stoep’

Gek op schoenen en leder? Schoenenmu­se­um Waalwijk zoekt directeur

13 augustus WAALWIJK - Gek op schoenen en leder en ervaring in de museale wereld? Het schoenenmuseum in Waalwijk is op zoek naar een nieuwe directeur. Het museum aan het Raadhuisplein, dat eind volgend jaar open gaat, zoekt een directeur die bekend is op verschillende terreinen, zegt bestuurslid Harrie de Werd. ,,De museale wereld én de makerswereld.”