Waalwijkse krant maakt verkiezingen voor iedereen begrijpelijk: ‘weg met de moeilijke woorden’

Kortere zinnen, makkelijkere woorden

In de Verkiezingskrant wordt daarnaast uitgelegd hoe het stemmen werkt en komen alle thema’s waarover de Tweede Kamer beslist in jip-en-janneketaal aan bod, zonder afbreuk te doen aan de kern van de standpunten van partijen. Inmiddels zijn via het Taalhuis Midden-Brabant al veel gratis kranten besteld. Dat bestellen kan tot 16 maart.

Hulpmiddel

,,Ik hoop dat de Verkiezingskrant een hulpmiddel is voor veel mensen om meer van de verkiezingen te begrijpen en om mensen op weg te helpen om een juiste partij-keuze te maken. Want dat is in ieders belang”, zegt Bastiaans, voor wie het project rond de verkiezingskrant niet helemaal nieuw is. ,, Eerder werd de krant al ingezet tijdens gemeenteraadsverkiezingen. Er is namelijk gebleken dat veel mensen ervoor kiezen maar niet te gaan stemmen, omdat ze niets van de programma’s begrijpen. En dat is het belangrijkste dat moet veranderen.”