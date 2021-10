Waalwijkse krijgt koninklijke lof voor inzet onderwijs en basisschool in Nepal

De uitreiking was tijdens haar afscheidsreceptie van Stichting Leerrijk, waar ze in 1995 in dienst kwam. De Waalwijkse heeft zich op tal van fronten ingezet voor het onderwijs in de regio en daarbuiten.

School in Nepal

Met haar stichting Light of Life wist ze een basisschool op te richten in Nepal: Pumdi Bumdi. Ze bezocht dat land voor het eerst in 2001, en was diep onder de indruk. In 2007 besloot ze haar ideeën voor ontwikkelingswerk daadwerkelijk uit te voeren.