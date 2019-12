Waalwijkse Markt krijgt Kersttapijt

Stresstest geslaagd. Straten Vlijmen verlost van waterover­last

6:37 VLIJMEN - Zeer extreme regenbuien. Niemand wil ze hebben in de straat. In Vlijmen werd met behulp van tractor met giertank juist zo’n heftige bui nagebootst, in de burgemeestersbuurt. Een heuse stresstest, om na te gaan of inderdaad dé oplossing was gevonden voor de wateroverlast daar. De test slaagde. Permeobanden blijken het toverwoord.