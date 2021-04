Waalwijkse motorrijder rijdt 130 kilometer in bebouwde kom: rijbewijs en motor kwijt

Versteeg Metaal Groep overgeno­men door B&G Hekwerk

14 april HEESBEEN - De Versteeg Metaal Groep (VMG) in Heesbeen is overgenomen door B&G Hekwerk in Veldhoven. De vestigingsplaatsen van beide bedrijven blijven zoals ze zijn, stelt Arthur van der Graaf, directeur-eigenaar van B&G.