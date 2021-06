Waalwijkse politiek steggelt over nieuwe raadsgriffier: ‘Discussie is te triest voor woorden’

WAALWIJK - De benoeming van een nieuwe raadsgriffier is normaal iets feestelijks, maar in Waalwijk leidde het tot een felle, ongemakkelijke discussie. Met een hoofdrol voor de grootste coalitiepartij LokaalBelang.

Jeske Louer wordt vanaf 1 augustus de nieuwe raadsgriffier van Waalwijk. Ze is de steun en toeverlaat van de gemeenteraad, ondersteunt en adviseert de heren en dames politici. Kortom, het is een belangrijke functie voor de Waalwijkse politiek.

Je hoopt bij zo’n benoeming natuurlijk op unanieme steun van de raad. Maar 4 van de 24 aanwezige raadsleden beslisten anders en brachten een blanco of een ongeldige stem uit. De stemming was weliswaar anoniem, maar dat dit ‘protest’ uit de hoek van LokaalBelang kwam, leek wel duidelijk.

Quote Je kan toch minstens met enkele sollicitan­ten praten Timon Klerx, Fractievoorzitter LokaalBelang

In de voorafgaande discussie trok fractievoorzitter Timon Klerx namelijk flink van leer. Het ging hem niet om de kwaliteiten van Louer, maar om de gevolgde procedure. Hij vond het ‘onbegrijpelijk’ dat tien sollicitatiebrieven op deze vacature terzijde waren geschoven, en nu toch is gekozen voor iemand uit de eigen organisatie. Want Louer is al een tijd plaatsvervangend raadsgriffier, en dus een goede bekende van de raad. „Je kan toch minstens met enkele sollicitanten praten”, vond Klerx.

PvdA-voorman Luuk Ottens vond de kritiek ‘ver beneden de maat.’ Hij is voorzitter van de werkgeverscommissie, die de voordracht heeft gedaan. „Kom dan met een motie van wantrouwen”, foeterde Ottens, die met nog vier raadsleden in die commissie zit. Om privacyredenen ging hij niet dieper op de procedure in. Dat vond Klerx weer ‘ongelooflijk teleurstellend.’

Quote Dit was voor mij wel heel ongemakke­lijk. We moeten het hier binnen de partij maar eens goed over hebben Richard Frodyma, Raadslid LokaalBelang

Maar zijn partij stond alleen. Er was veel lof voor Louer. „Deze discussie is te triest voor woorden”, aldus Jan van Groos (CU). Hij vond het pas onfatsoenlijk om mensen op gesprek te laten komen, waarvan op voorhand duidelijk is dat ze niet aan de eisen voldoen.

Opvallend genoeg is LokaalBelang zelf ook vertegenwoordigd in de werkgeverscommissie, in de persoon van raadslid Richard Frodyma. „Dit was voor mij wel heel ongemakkelijk”, stelt hij achteraf. „We moeten het hier binnen de partij maar eens goed over hebben.”