Waalwijkse Rabobank-bestuurder vertrekt uit ‘het Rotterdam van Brabant’: ‘De Langstraat staat er goed voor’

De regio Waalwijk is het Rotterdam van Brabant, zegt Peter Konijnenburg van Rabobank De Langstraat. De sterke logistiek, de haven aan de Maas. ,,Maar vooral ook die mentaliteit hier van aanpakken", zegt hij. ,,Van origine is dit een regio van arbeiders.” Veertien jaar was Konijnenburg (66) directievoorzitter van de bank. Nu gaat hij met pensioen. Zijn opvolger, (‘dat is bijna rond’) wacht een mooie baan, belooft hij. ,,Ik heb het hier niet voor niets zo lang volgehouden. In deze regio gebeurt altijd wat.”