Waalwijkse Sint Jan voortaan ook museum: met audiotour langs alle hoogtepunten

WAALWIJK - Altijd al álles willen weten over Sint Jan de Doper in Waalwijk? Zet dan 5 juli in de agenda. Vanaf die dag is de Sint Jan naast een gebedshuis óók een museum.

Boren mag niet in de kerk, dus moeten de zenders voor de audiotour worden geplakt, zegt vrijwilliger Wil Vugts van stichting Vrienden van de Sint Jan. ,,Maar dat gaat prima. Het zijn maar lichte dingetjes.”

Open vanaf 5 juli

Na twee maanden coronavertraging is het bijna zover. De Sint Jan in Waalwijk is vanaf zondag 5 juli niet langer alleen een gebedshuis, maar ook een museum.

De Sint Jan sluit zich aan bij het Grootste Museum van Nederland, een initiatief van Museum Catherijneconvent in Utrecht. Zestien van de mooiste kerken en synagogen in Nederland zetten hun deuren nu al open voor publiek, de Sint Jan in Waalwijk wordt nummer zeventien.

Geen officiële opening

Zondag 5 juli zal er, vanwege corona, geen officiële opening zijn. ,,Maar we willen toch beginnen", zegt Simone Regouin van het Catherijneconvent. ,,Rustig aan. Dat feestje komt later.”

Bezoekers van de kerk worden straks via een gratis audiotour langs alle hoogtepunten van de kerk geleid. Een rondleiding van een half uur. Negen verhalen worden verteld. ,,Of eigenlijk tien”, zegt Regouin. ,,Maar de tiende is niet echt een verhaal, eerder een verrassing.”

Tour in twee talen

De audiotour is ingesproken in twee talen, Engels en Nederlands. Deze week wordt de benodigde apparatuur in de kerk geplaatst. En dat is best nog een klus. Want wat is nu de beste plek? ,,De zenders, (witte kastjes in een bruine kerk), moeten zoveel mogelijk uit beeld blijven", vindt Vugts.

Quote Normaal gebruiken we koptele­foons, maar nu gebruiken we voorlopig wegwer­poort­jes. Simone Regouin, Museum Catherijneconvent

Voor de museumfunctie is bij de oost-ingang van de kerk een balie gebouwd. ,,Daar staan straks de vrijwilligers die de apparaatjes voor de audiotour uitreiken", zegt Regouin. ,,Normaal gebruiken we koptelefoons, maar nu gebruiken we voorlopig wegwerpoortjes.”

De tour begint achterin de kerk bij het middenpad. ,,Vanaf daar neemt de tour je mee door de hele kerk. Je krijgt iets te horen over de ontstaansgeschiedenis, het gebouw en de bijzonderheden.”

Zestig vrijwilligers doen mee

Zestig vrijwilligers hebben zich aangemeld voor het museum. Later deze maand krijgen ze allemaal een korte opleiding. Uitleg over de audiotour, maar ook een training in gastvrijheid, zegt Regouin. ,,Welke mensen kun je verwachten, wat is de doelgroep, maar ook hoe ga je met problemen om en hoe los je ze op.”

Vijf dagen in de week open