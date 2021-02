Waalwijkse Slagerij Van Roessel: derde van Europa, beste van Nederland

Tractor gestolen in Doeveren, ‘Je rijdt hier niet zomaar mee weg’

20 februari DOEVEREN - Uit een schuur in Doeveren is in de nacht van woensdag op donderdag een tractor gestolen. Volgens de Drunense wijkagent Ron van Gils is de diefstal opmerkelijk te noemen omdat je er niet zomaar mee wegrijdt. ,,Je moet er echt verstand van hebben.”