Waalwijkse spuitbussenfabrikant Airopack in de etalage: bedrijf kan rekeningen niet meer betalen

Jill loopt niet elke dag op hakken, maar staat wel in finale van Miss Teen of Noord-Bra­bant

DRUNEN - Het lukt niet iedereen om in een cocktailjurk en tien centimeter hoge hakken een jury in het Engels te overtuigen van beauty en brains. Jill van de Wiel (17) uit Drunen wel: ‘Ik ben best wel een beetje trots.’

6 januari