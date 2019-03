Waalwijkse St. Jan mag nog even in het gemeentehuis blijven staan

De maquette van de St. Jan de Doper is 1.40 meter lang en 1.30 breed. Het bouwwerk, uitgevoerd in piepschuim en afgewerkt met echt leer, werd vorig jaar per toeval ontdekt op internet. Architectenbureau Staal Christensen uit Eindhoven, die de maquette ooit maakte voor Waalwijk, wilde van het ding af en had hem op Marktplaats gezet. De stichting mocht hem gratis komen halen. Graag zelfs, anders zou de maquette de container in gaan. Plek voor de maquette heeft de stichting echter niet. Het ding is zo groot dat er zelfs in de echte Sint Jan geen goede plek voor het bouwwerk te vinden is, zo zei Ad van Heesbeen, voorzitter van de Vrienden van Sint Jan al eerder. De maquette kreeg tijdelijk onderdak in het gemeentehuis, zodat de stichting op zoek kon naar een oplossing. Volgens Van Heesbeen gaat dat goed komen. ,,We hebben een serieuze kandidaat.”