Waalwijkse Teresiaschool blijft groeien; rap nieuwe lokalen nodig

De Teresiaschool had in 2013, net na de renovatie, 130 leerlingen.Inmiddels zijn dat er honderd meer. ,,En eind van dit schooljaar zitten we op 245'', verwacht directeur Guinevere Janssen. Uitbreiding is hard nodig. ,,De groepen zeven en acht krijgen nu les in voormalig buurthuis De Amstel. Daar moeten we in de zomer van 2019 uit.''