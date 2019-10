Waalwijkse verenigingen komen niet meteen op straat te staan: ‘Er is begrip’

WAALWIJK - Het is een hele opluchting voor de culturele verenigingen De Notenkrakers, Djemm!, The Longstreetsingers en Liedertafel Oefening en Vermaak. Ze hoeven niet vandaag al hun biezen te pakken, zoals eerder gevreesd. De Waalwijkse verenigingen krijgen meer tijd voor een eventuele verhuizing.

Tot vorige week leken de verenigingen tijdelijk onderdak te krijgen in één van de koepelhallen op het Isco-terrein in Waalwijk. Maar de gemeente heeft op het laatste moment een streep gezet door de verhuizing. Burgemeester Nol Kleijngeld laat het pand aan de Gedempte Haven mogelijk tijdelijk sluiten. De maatregel leidt tot de nodige vragen, maar de gemeente wil om privacy-redenen nog altijd niet veel kwijt over de zaak. Maar het heeft vrijwel zeker iets met drugs te maken. Eind deze week wordt waarschijnlijk meer bekend.

Ook de verenigingen weten nog altijd niet wat er precies aan de hand is. Dat de verhuizing naar het Isco-terrein niet doorgaat, was in ieder geval een flinke teleurstelling. De verenigingen moesten per 1 oktober met hun spullen weg uit hun huidige ruimtes aan de Professor Kamerlingh Onnesweg en Loefsstraat, waarmee de eigenaren andere plannen hebben. Maar ze hoeven nu niet op stel en sprong te vertrekken.

Quote De eigenaren hebben begrip voor onze situatie. We kunnen nu nog enkele weken blijven zitten. Toine van de Wiel, Woordvoerder verenigingen

,,De eigenaren hebben begrip voor onze situatie en begrijpen dat wij hier geen schuld aan hebben", aldus Toine van de Wiel, woordvoerder namens de verenigingen. ,,We kunnen nu nog enkele weken blijven zitten. In de loop van deze maand moeten we wel weg.”