Waalwijkse volkstuinders in spanning: zit er giftige PFAS in de grond?

Culturele en histori­sche schatkamer ontsloten voor scholieren: ‘Sint Jan de Doper verdient het om te worden ontdekt’

23 juni WAALWIJK - Onder de noemer van Blikje Kunst is er speciaal voor leerlingen van groep 7 en 8 een rondleiding in en rondom de Sint Jan de Doper gemaakt. Het is een volgende stap in het ontsluiten van de schatkamer aan cultuur en historie die deze kerk in zich herbergt. En daar blijft het niet bij.