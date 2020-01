Waalwijkse vrouw gewond nadat Tilburger haar ruit ingooit

‘Wonder dat auto niet over kop slaat’ als hij van de Maasdijk rijdt in Wijk en Aalburg

14:24 WIJK EN AALBURG - Een bestuurder is vrijdagmiddag van de Maasdijk in Wijk en Aalburg gereden nadat hij de controle over het stuur verloor. Volgens de brandweer had de bestuurder zeer veel geluk gehad, omdat zijn auto niet over de kop was geslagen.