Waalwijkse watersporters maken zich op voor grote verhuizing

WAALWIJK - Het blijkt een omvangrijke operatie. De jachthaven in Waalwijk moet per 1 oktober verlaten zijn. Zo’n 150 watersporters verruilen hun huidige ligplaats voor een plek bij jachthaven Scharloo in Waspik. ,,Verreweg de meeste van onze leden gaan mee naar Waspik”, aldus voorzitter Tjeu de Meijer van Watersportvereniging Waalwijk. ,,Slechts een aantal is afgehaakt.”