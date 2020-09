Waalwijkse wensenlijst wekt verbazing: 'Wie gaat dat betalen?’

Waalwijk worstelt net als veel andere gemeenten met dreigende tekorten. De kosten van jeugdzorg en wmo stegen al explosief, en nu komt daar de coronacrisis nog eens bij.

De gemeente moet fors bezuinigen, maar volgens de coalitiepartijen LokaalBelang, VVD, GroenLinksaf en CDA betekent dat niet dat Waalwijk alle ambities overboord moet gooien. Ze hebben nog veel ideeën en wensen voor de komende jaren, zo blijkt uit hun gezamenlijke stuk Koersvast in onzekere tijden.

De coalitie legt de lat hoog. Een fors groeiend Waalwijk, met extra woningbouw, veel opvallende centrumplannen, slim en duurzaam (openbaar) vervoer, windmolens aan de noordkant van de A59, om maar wat te noemen.

In een extra raadsvergadering mochten de oppositiepartijen D66, SGP, CU, PvdA, Lijst Pouw en Lijst IJpelaar hun zegje doen over het document. En de kritiek was fors. Want zijn al die plannen wel realistisch en betaalbaar? ,,Het is een wirwar van ideeën, zonder enige onderbouwing”, meende Luuk Ottens (PvdA). Jan van Groos (CU) sprak van luchtkastelen.

En ook de andere partijen misten de ‘cijfers en getallen’. En dat is in hun ogen vooral vreemd, omdat de gemeente nu voor een forse bezuinigingsopdracht staat.

Volgens fractievoorzitter Timon Klerx van LokaalBelang is de coalitie daar niet blind voor, maar vindt ze het wel belangrijk om een koers voor de komende jaren mee te geven. En zal uit de berekeningen van het college blijken wat wel of niet kan.

,,We voelen ons als oppositie in ieder geval buitenspel gezet”, betoogde SGP’er Richard Tiemstra. ,,De tegenstellingen in de raad zijn groot.” Dat gevoel leeft bij meer oppositiepartijen. Zij hadden eerder bij deze plannen betrokken willen zijn.

Volgens Klerx was het helemaal niet de bedoeling om de oppositie te passeren en vragen de huidige problemen juist om een goede samenwerking met alle partijen in de raad. ,,En dat willen we ook.”

Lastige keuzes

Er wachten inderdaad nog lastige keuzes. Waar valt te bezuinigen? Zijn er kosten te besparen op het sociaal domein (jeugdzorg en wmo)? Moeten de parkeertarieven in het Waalwijkse centrum omhoog, nu het huidige parkeerbeleid de gemeente tonnen kost?

De raad sprak donderdagavond al over mogelijke bezuinigingen, maar deed dat aan het eind van de vergadering achter gesloten deuren.