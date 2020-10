Waalwijkse wereldreiziger maakt boek over wereld vol aardige én interessante mensen

In februari begonnen, het resulteerde in een kloek boek van 330 pagina's, verluchtigd met meer dan honderd foto's. Reisperikelen van een Globetrotter is niet met mitrailleurslagen op zijn toetsenbord tot stand gekomen. ,,Vanaf het begin hield ik al een dagboek bij", zegt Oerlemans, die 192 landen heeft bezocht. ,,In 1992 ben ik begonnen met het schrijven van reisverhalen. 65 heb ik eruit gepikt, daaraan de afgelopen maanden geschaafd en gepolijst."

India

Eén land steekt er voor Oerlemans bovenuit. ,,Dat is India, you love it, or you hate it. Het heeft een fantastische cultuur, het leven is er heel intens." Voorbeeldje: ,,Ik had een plaats gereserveerd in de trein. Zat er doodleuk iemand anders. Bijna moeten knokken voor een zitplaats."