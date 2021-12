Waalwijkse wethouder Daandels overleeft motie van afkeuring: ‘Excuses waren op zijn plaats’

De motie van afkeuring kreeg dinsdagavond verder alleen steun van raadslid Hans de Vaan (Samen Waalwijk). De andere partijen stemden tegen. CDA-fractievoorzitter Ruud Spohr vond deze stap van SGP en ChristenUnie ‘veel te ver gaan’. Hij had het idee dat de twee partijen alles wat Daandels doet in twijfel trekt. En dat het dus iets persoonlijks lijkt.

Quote Als het echt persoon­lijk was, had ik wel een motie van wantrouwen ingediend. Ik wil hem niet raken, maar zijn gedrag moet anders Jan van Groos, Fractievoorzitter ChristenUnie

De twee fracties ontkenden met klem dat het een soort heksenjacht was. ,,Als het echt persoonlijk was, had ik wel een motie van wantrouwen ingediend”, stelde Jan van Groos (CU). ,,Ik wil hem niet raken, maar zijn gedrag moet anders.”

Lege handen

De twee partijen kwamen met de motie van afkeuring na een stevige discussie over de woningschaarste, en de aanpak daarvan. Vooral starters kunnen heel moeilijk aan een woning komen. De gemeente zag dat steeds meer goedkope en middeldure huizen werden aangekocht voor kamerverhuur, met name voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Woningzoekenden bleven zo vaak met lege handen achter.

Om daar iets aan te doen, is de zogeheten 'huisvestingsverordening’ aangepast. Mensen kunnen nu niet zomaar een woning kopen, ombouwen en gebruiken voor kamerverhuur.

Maar de rechter tikte de gemeente dit jaar flink op de vingers. Er zijn zwaarwegende redenen nodig om de ‘huisvestingsverordening’ aan te mogen passen. De gemeente zal dan goed moeten aantonen hoe groot de woningschaarste in Waalwijk is. En volgens de rechter rammelde die onderbouwing flink. Nu ligt er wel een gedegen onderzoek van het adviesbureau Stec Groep naar de woningmarkt in Waalwijk.

Quote We gaven eerder al aan dat de onderbou­wing rammelde en geen stand zou houden bij de rechter Henk van Zelst, Raadslid SGP

SGP-raadslid Henk van Zelst trok fel van leer. In zijn ogen was dit allemaal niet nodig geweest. Volgens hem heeft Daandels waarschuwingen van zijn partij en de ChristenUnie in de wind geslagen. ,,We gaven eerder al aan dat de onderbouwing rammelde en geen stand zou houden bij de rechter”, gaf Van Zelst aan.

Ook is in zijn ogen onjuiste en onvolledige informatie verstrekt door de wethouder. ,,Zo had u de rechterlijke uitspraak ook moeten delen met de gemeenteraad”, betoogde de SGP-er. Daandels vond niet dat hij de raad op het verkeerde been had gezet, en ging daar ook verder niet uitgebreid op in.

Quote In dergelijke situaties past een deemoedige houding beter dan het goed praten van de gemaakte fouten SGP en ChristenUnie

Van Zelst vond in ieder geval dat de wethouder het vertrouwen heeft geschaad. Hij vroeg meerdere malen om excuses, maar die kwamen niet. ,,In dergelijke situaties past een deemoedige houding beter dan het goedpraten van de gemaakte fouten”, meenden SGP en ChristenUnie. En daar maakt de wethouder zich volgens de twee partijen vaker schuldig aan. En dus kwamen zij met de motie van afkeuring.