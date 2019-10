Waalwijkse wethouder op inspiratiereis naar sportend Lissabon

Waalwijks restaurant Brasserie Sublime genomi­neerd voor horeca design­prijs

13:26 WAALWIJK - Brasserie Sublime in Waalwijk is genomineerd voor de Entree Award 2019, de belangrijkste horecaprijs in Nederland voor zaken die het afgelopen jaar hun deuren hebben geopend of zijn gerestyled. Sublime is genomineerd in de categorie Design.