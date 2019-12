Waalwijkse wethouder Van den Hoven moét rust nemen na ongeluk en legt functie tijdelijk neer

Altena vol met histori­sche rivieren; wat is er nog van te zien?

16:12 UITWIJK - Het Oude Maasje bij Drongelen, de Dusse, de Alm. Restanten van oude rivieren in het Land van Heusden en Altena, die nog goed zijn te zien. En bij goed zoeken, is in Werkendam nog een paar meter water te zien die de Werken genoemd kan worden. Ooit waren deze rivieren groter, langer en belangrijker.