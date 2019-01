Waalwijkse windmolens komen verder weg van woonwijk

Theater­week­end in De Leest: voorstel­lin­gen voor een tientje en yogales met li­ve-mu­ziek

7:00 WAALWIJK - Met je yogamatje naar het theater. Eind deze maand kan het. Yogadocente Leonie van der Linden uit Waalwijk geeft zaterdag 26 januari een yogaconcert in Theater De Leest, compleet met live gitaarmuziek. Alhoewel, een concert. Het is niet de bedoeling dat bezoekers tijdens de voorstelling in hun stoel blijven zitten. ,,Neem uw yogamatje mee en draag soepel zittende, warme kleding”, zo luidt het advies.