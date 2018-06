Waalwijkse winkeliers vrezen omzetverlies als steegje in Grotestraat sluit

Vlijmense Esmee van de Pol ontwerpt unisex kleding­lijn

7:31 VLIJMEN - 25 jaar is ze pas. Maar Esmee van de Pol uit Den Bosch gaat ervoor. De geboren en getogen Vlijmense heeft haar baan in de communicatie opgezegd en is haar eigen kledingmerk gestart; March The Label. Een unisex kledinglijn zonder doelgroep. ,,Mijn kleding is voor iedereen, ongeacht wie je bent. Man, vrouw en alles er tussen in."