Waalwijkse woonwagenbewoners willen niet weg na drugsvondst: ‘Op straat zetten, gaat te ver’

De schrik zit er goed in bij de bewoners van drie woonwagens op het kamp aan de Altenaweg in Waalwijk. Volgens hen is het leed niet te overzien als ze inderdaad hun biezen moeten pakken, zoals de gemeente dat wil na de vondst van twee hennepkwekerijen op hun terrein.,,Mensen met hun hele hebben en houwen op straat zetten. Dat is geen oplossing”, betoogde hun advocaat Jorg Siebelt vrijdag bij het kort geding bij de rechtbank in Tilburg. ,,Zo’n maatregel is buiten proporties.”