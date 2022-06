Waar blijft het winkelcentrum nou? Waalwijk maant Lidl tot spoed

En wéér helpt Leergeld Heusden meer kinderen uit arme gezinnen

VLIJMEN - Opnieuw is het aantal kinderen uit arme gezinnen dat door Leergeld Heusden wordt geholpen, toegenomen. Vorig jaar ondersteunde de stichting 555 kinderen uit 271 gezinnen, met in totaal 2.053 verstrekkingen. Dat kan zijn een fiets of een mobiele telefoon, maar ook een kledingbon of een kaartje voor een attractiepark.

13 juni