Waar ging het mis bij het steegje van Sebregts? 'Nieuwe doorsteek in Waalwijk doet pijn’

Auto flink beschadigd na harde knal in Waalwijk, vermoede­lijk door vuurwerk

6:32 WAALWIJK - Een auto is in de nacht van maandag op dinsdag rond 0.00 uur zwaar beschadigd op de Meester van Maanenstraat in Waalwijk. Zeer waarschijnlijk is dat gebeurd met vuurwerk.