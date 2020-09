Waar is dat feestje? Bijna nergens, merken ze in de partybranche

Fietsroute herinnert aan oorlogsver­le­den in Waalwijk

8 september WAALWIJK - Waalwijk is een bijzondere fietsroute rijker. De tocht voert langs 22 plaatsen in de gemeente, die herinneren aan de Tweede Wereldoorlog. Er is een speciaal boekje uitgegeven met daarin de route en informatie over al die locaties.