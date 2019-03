Waar is nog plek voor bedrijven in De Langstraat?

Raad Waalwijk hakt knoop door: weekmarkt op Raadhuis­plein moet zorgen voor meer klanten

11:53 WAALWIJK - Het verplaatsen van de weekmarkt naar het Raadhuisplein in Waalwijk is geen garantie voor succes, zo weet ook de gemeenteraad van Waalwijk. Toch stemde een meerderheid donderdagavond in met de verhuizing. ,,Het is het proberen waard", zo zei Frank Spierings van de VVD. De markt heeft het moeilijk, het centrum heeft het moeilijk. De raad hoopt nu dat markt en de winkels elkaar gaan versterken, zodat er meer reuring ontstaat in het hart van de stad.