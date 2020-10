Waarom puilt die afvalbak uit in coronatijd: extra fietsers, huisafval van de thuiswerker, vaker afhaaleten?



VLIJMEN - Wat nou precíes de oorzaak is, dat is niet helemaal duidelijk. Maar feit is dat de 470 afvalbakken in Heusden sinds de uitbraak van corona veel vaker vol zitten dan daarvoor. Drie medewerkers zijn heel de week fulltime bezig de prullenbakken te legen. Meer fietsers of wandelaars? Of nemen de thuiswerkers gelijk hun afval even mee?