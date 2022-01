Waarom stichting Bergsche Maasveren meer wil beleggen: spaargeld levert te weinig op

DE LANGSTRAAT/ALTENA - Stichting de Bergsche Maasveren mag een groter deel van de in 2008/2009 ontvangen bruidsschat gaan beleggen in aandelen. Officieel moeten de gemeenteraden van Heusden, Waalwijk, Altena en Zaltbommel instemmen, maar dat lijkt een formaliteit.

In de oude afspraken is vastgelegd dat de stichting maximaal 10 procent mag beleggen. Samen met de rente op het geld dat op de bank stond, moest dat genoeg zijn om het kapitaal van 22,6 miljoen euro zo’n beetje in stand te houden. Dat laatste leek destijds niet zo’n probleem: terwijl de stichting rekende met een rente van 4,5 procent, was de werkelijke rente zo’n 6,5 procent.

Steeds minder geld

Maar de tijden zijn veranderd. Spaargeld op de bank levert niets meer op, over grotere bedragen moet zelfs boeterente worden betaald. Met als gevolg dat de stichting flink inteert op het eigen vermogen, om precies te zijn zo’n zeven ton per jaar. Eind vorig jaar bedroeg het vermogen nog 16,8 miljoen euro. Een rekensom leert dat als dat zo blijft, en rekening houdend met investering en jaarlijks oplopende kosten, het geld over vijftien tot ruim twintig jaar op is.

Daarmee zou een einde komen aan de gratis overtochten door de veerdiensten Waalwijk-Drongelen, Bern-Herpt en Sprang-Capelle-Dussen. En juist het overeind houden van die gratis overtochten was de reden dat het Rijk de 22,6 miljoen euro meegaf aan de vier gemeenten, die dat geld doorsluisden naar de stichting. Daardoor kon recht worden gedaan aan wat koningin Wilhelmina in 1904 bij de opening van de Bergsche Maas vastlegde: het recht van ‘eeuwigdurende vrije overtocht’.

Geld voor overtocht

De Raad van Toezicht van de stichting, met daarin wethouders van de vier gemeenten, vraagt de gemeenten nu toestemming dat de stichting meer geld mag (laten) beleggen. De colleges van Heusden, Waalwijk en Zaltbommel gaan dat voorleggen aan hun gemeenteraden, naar verwachting gaat dat ook in Altena gebeuren. Vrijwel zeker zullen de raden akkoord gaan. De andere mogelijkheid is dat de gemeenten gaan meebetalen aan de exploitatie van de veerdiensten of dat de stichting geld gaat vragen voor de overtochten (1,6 miljoen per jaar).

Daarbij moet de bepaling over ‘eeuwigdurende gratis overtochten’ gezien worden in het licht van de situatie begin twintigste eeuw. Die had alleen betrekking op voetgangers, fietsers en boeren. Automobilisten laten betalen is een mogelijkheid, zo stelde stichtingsvoorzitter Peter Groenestein al eens. ,,Maar wel eentje met haken en ogen. Dan moet er per pont een kaartverkoper bij. Dat kost 70.000 euro per pont.”