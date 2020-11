Waarom zoveel lawaai maken over koopzondag? Heilig huisje in Sprang-Capelle onder druk

Sprang-Capelle heeft op winkelgebied een uitzonderingspositie. Bij de samenvoeging in 1997 met Waalwijk en Waspik was er oog voor de bijzondere identiteit van het dorp: een protestantse enclave in het vooral rooms-katholieke Brabant. En daar is altijd rekening mee gehouden. Terwijl de winkels in Waalwijk en Waspik op zondag open mochten, moesten die in Sprang-Capelle dicht blijven. Uit respect voor de zondagsrust.