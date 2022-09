Waarschuwingsschot gelost bij aanhouding van jongens met gelblasters in Waalwijk, tweetal (16 en 18) opgepakt

Waalwijk gaat ener­gie-armoede te lijf met speciaal fonds en campagne: ‘Minder taboe op dit soort schulden’

WAALWIJK - Waalwijk komt met spoed in actie tegen energie-armoede. De gemeente stelt een ‘eigen’ fonds in voor inwoners, die door hoge gas- en elektriciteitsprijzen in de problemen raken. Dat kunnen ook mensen zijn met wat hogere inkomens.

